طقس اليوم الخميس 3-4-2025.. مائل للحرارة نهارا ورياح نشطة على القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس اليوم الخميس 3 أبريل 2025، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، على أن يكون مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، وتكون معتدلة على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

ووفق بيان حالة الطقس تتكون السحب الغائمة جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، وتكون مشمسة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ما يلي:

القاهرة الكبرى العظمى 28 والصغرى 16

الوجه البحري ومدن القناة العظمى 27 والصغرى 15

السواحل الشمالية الغربية العظمى 22 والصغرى 14

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 25 والصغرى 13

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 31 والصغرى 19

شمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 12

جنوب الصعيد العظمى 33 والصغرى 18

ارتفاع كبير في درجات الحرارة بداية من الأحد

واعتبارا من الأحد 6 أبريل من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 5:6 درجات، ويصاحب ذلك نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.