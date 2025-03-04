باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يرسخ واقعا استيطانيا جديدا في الضفة بدعم دولي

باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يرسخ واقعا استيطانيا جديدا في الضفة بدعم دولي

باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يرسخ واقعا استيطانيا جديدا في الضفة بدعم دولي

قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والباحث السياسي، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية ليست سوى جزء من الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، بهدف تصفية قضيته وتهجيره من أرضه، ضمن ما تسميه حكومة اليمين المتطرف «حسم الصراع».

ضم الضفة إلى إسرائيل

وأشار التلولي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الاحتلال يسعى، من خلال هذه الهجمات، إلى فرض سيطرته على الضفة الغربية عبر توسيع الاستيطان، ومصادرة الأراضي، واجتثاث الأشجار، وتنفيذ الاعتقالات التعسفية، وسحب الهويات من الفلسطينيين، وذلك بهدف فرض واقع جديد يمهد لضم الضفة بشكل كامل إلى إسرائيل.

وأكد التلولي أن إسرائيل ما كانت لتتمادى في عدوانها لولا الدعم الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة، التي تمدها بالسلاح والمال وتغطي جرائمها سياسياً، مضيفًا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منحت الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ مخططاته الاستيطانية والتهجيرية بحق الفلسطينيين.

نقل سيناريو غزة إلى الضفة

وأوضح التلولي أن الاحتلال، بعد شنّه حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة، يحاول الآن نقل السيناريو ذاته إلى الضفة الغربية، مستهدفًا المدن والمخيمات الفلسطينية بالقتل والتدمير والتهجير، ضمن مخطط لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

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