أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3-4-2025 في بورصة الدواجن.. تحديث جديد

حدثت بورصة الدواجن أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3-4-2025 في المزارع والأسواق المحلية المختلفة، وتحديدًا بعد انتهاء عيد الفطر، إذ شهدت بأنواعها المختلفة البيضاء والساسو والبلدي وكتاكيت الشركات المختلفة تحديثات جديدة في سعر الكتكوت الواحد.

تحديث في سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس إلى 45 جنيهًا، في حين سجل سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» 35 جنيهًا.

سعر الكتاكيت اليوم.. أبرز الأنواع بالسوق المحلي

- سعر الكتكوت الساسو اليوم الخميس بآخر تحديث: 13 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الخميس بآخر تحديث: 13 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي اليوم الخميس بآخر تحديث: 7 جنيهات.

- سعر الكتكوت الهجين اليوم الخميس بآخر تحديث: 9 جنيهات.

- سعر الكتكوت جيل ثاني اليوم الخميس بآخر تحديث: 11 جنيها.

- سعر الكتكوت روزي بيور اليوم الخميس بآخر تحديث: 13 جنيهًا.

أسعار كتاكيت الشركات

- سعر كتكوت القاهرة للدواجن اليوم الخميس في آخر تحديث: 54 جنيها.

- سعر كتكوت نيوهوب إيجيبت اليوم الخميس في آخر تحديث: 50 جنيهًا.

- سعر كتكوت الوطنية اليوم الخميس في آخر تحديث: 52 جنيهًا.

- سعر كتكوت الوادي اليوم الخميس في آخر تحديث: 47 جنيهًا.

- سعر كتكوت مكة المكرمة «أبيض» اليوم الخميس في آخر تحديث: 40 جنيهًا.

- سعر كتكوت مكة المكرمة «ساسو» اليوم الخميس في آخر تحديث: 15 جنيهًا.

- سعر كتكوت نيوجين اليوم الخميس في آخر تحديث: 51.5 جنيه.

- سعر كتكوت القصبي اليوم الخميس في آخر تحديث: 45 جنيه.