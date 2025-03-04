«الإسكان» تكشف مواعيد تسليم أراضي «الاجتماعي» في مدينة السادات.. تبدأ الأحد المقبل

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي «المرحلة التاسعة» للفائزين بها في حي الكوثر مجاورة 11 بمدينة السادات، والتي خصصت بالقرعة العلنية، وذلك اعتبارا من الأحد 6-4-2025، وحتى يوم الأربعاء 4-6-2025.

تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي

وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنّه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 25، يوم الأحد 6-4-2025، والقطع من 26 : 50، يوم الاثنين 7-4-2025، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 8-4-2025، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 9-4-2025، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 10-4-2025، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 13-4-2025، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 14-4-2025، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 15-4-2025، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 16-4-2025، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 17-4-2025.



وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أنّه سيتم تسليم القطع من 251 : 275، يوم الأحد 20-4-2025، والقطع من 276 : 300، يوم الثلاثاء 22-4-2025، والقطع والقطع من 301 : 325، يوم الأربعاء 23-4-2025، والقطع من 326 : 350، يوم الخميس 24-4-2025، والقطع من 351 : 375، يوم الأحد 27-4-2025، والقطع من 376 : 400، يوم الإثنين 28-4-2025، والقطع من 401 : 425، يوم الثلاثاء 29-4-2025، والقطع من 426 : 450، يوم الأربعاء 30-4-2025، والقطع من 451 : 475، يوم الأحد 4-5-2025، والقطع من 476 : 500، يوم الإثنين 5-5-2025، والقطع من 501 : 525، يوم الثلاثاء 6-5-2025، والقطع من 526 : 550، يوم الأربعاء 7-5-2025، والقطع من 551 : 575، يوم الخميس 8-5-2025.



وأشار المهندس ياسر عبدالحليم، إلى أنّه سيتم تسليم القطع من 576 : 600، يوم الأحد 11-5-2025، والقطع من 601 : 625، يوم الإثنين 12-5-2025، والقطع من 626 : 650، يوم الثلاثاء 13-5-2025، والقطع من 651 : 675، يوم الأربعاء 14-5-2025، والقطع من 676 : 700، يوم الخميس 15-5-2025، والقطع من 701 : 725، يوم الأحد 18-5-2025، والقطع من 726 : 750، يوم الإثنين 19-5-2025، والقطع من 751 : 775، يوم الثلاثاء 20-5-2025، والقطع من 776 : 800، يوم الأربعاء 21-5-2025، والقطع من 801 : 825، يوم الخميس 22-5-2025، والقطع من 826 : 850، يوم الأحد 25-5-2025، والقطع من 851 : 875، يوم الإثنين 26-5-2025، والقطع من 876 : 901، يوم الثلاثاء 27-5-2025، وتخصيص الأيام من الأربعاء 280-5-2025 : الأربعاء 4-6-2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.