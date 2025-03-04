تفاصيل مشروع تطوير حدائق «تلال الفسطاط»..تبلغ مساحته 500 فدان

تشهد الدولة خلال هذه الأيام مشروع تطوير حدائق «تلال الفسطاط»، والتي تم غلقها في أكتوبر 2021 تمهيدا لتطويرها، على أن يتم افتتاح أجزاء منها أمام الجمهور عقب الانتهاء من تطويرها لتكون متنفسا للأسر، فضلا عن مساهمتها في زيادة المساحات الخضراء بقلب العاصمة، لذا نقدم تفاصيل المشروع وفقا لما أعلنته وزراة الإسكان.

تفاصيل مشروع حدائق «تلال الفسطاط»

- يعد مشروع حدائق «تلال الفسطاط» الحدائق الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

- تبلغ مساحة مشروع حدائق «تلال الفسطاط» 500 فدان.

- يقع مشروع حدائق «تلال الفسطاط» بقلب القاهرة التاريخيةـ ويجاور متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص.

- يتوسط مشروع حدائق «تلال الفسطاط» هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

مناطق مشروع حدائق «تلال الفسطاط»

- يضم مشروع حدائق «تلال الفسطاط» 8 مناطق، وهم:

1- منطقة التلال والوادي تضم 3 تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها ممر مائي هي «تلة القصبة، تلة الحفائر، تلة الحدائق التراثية».

2- المنطقة الثقافية وتضم مجموعة من الأنشطة الثقافية.

3- منطقة الآثار والحفريات القديمة.

4- منطقة لإقامة الحفلات الرسمية الكبرى وبها المسرح الروماني.

5- منطقة المغامرة بها عدد من المباني الخدمية والبحريات والزراعات.

6- منطقة الحدائق التراثية.

7- منطقة الأسواق والتي تضم منطقة تجارية بمساحة 60 ألف متر مربع.

8- المنطقة الإستثمارية بمساحة 131 ألأف متر مربع.