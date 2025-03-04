موعد الاحتفال بأحد الشعانين.. وهل إجازة رسمية؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأحد الشعانين، المعروف بـ«أحد السعف»، يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025 والذي يعد أحد الأعياد السيدية الكبرى أي المرتبطة بالسيد المسيح، إذ يُحيي الأقباط في هذا اليوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس، حيث استقبله الناس بسعف النخيل وأغصان الزيتون، معبرين عن فرحتهم وترحيبهم به.

هل أحد الشعانين إجازة رسمية في مصر؟

ويمنح القانون الموظفين المسيحيون إجازة في يوم أحد الشعانين، إذ يسمح لهم بالتغيب عن العمل في هذا اليوم باعتباره عيدًا لهم، وكذلك في يوم خميس العهد والأعياد المسيحية، لتمكينهم من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية، أما بالنسبة لبقية الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، فيُعتبر هذا اليوم يوم عمل عادي، ولا تُعطل فيه المصالح الحكومية أو المؤسسات الأخرى.

مظاهر الاحتفال بأحد الشعانين في مصر

تتضمن احتفالات أحد الشعانين في الكنائس المصرية تزيينها بسعف النخيل وأغصان الزيتون، ويقوم المصلون بحمل السعف خلال الصلوات والتراتيل الدينية، كما يُنظم في هذا اليوم موكب داخل الكنيسة، يُمثل دخول السيد المسيح إلى القدس، يُعتبر هذا العيد بداية لأسبوع الآلام، الذي ينتهي بعيد القيامة المجيد.