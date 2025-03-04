موعد الاحتفال بأحد الشعانين.. وهل إجازة رسمية؟

موعد الاحتفال بأحد الشعانين.. وهل إجازة رسمية؟

موعد الاحتفال بأحد الشعانين.. وهل إجازة رسمية؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأحد الشعانين، المعروف بـ«أحد السعف»، يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025 والذي يعد أحد الأعياد السيدية الكبرى أي المرتبطة بالسيد المسيح، إذ يُحيي الأقباط في هذا اليوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس، حيث استقبله الناس بسعف النخيل وأغصان الزيتون، معبرين عن فرحتهم وترحيبهم به.

هل أحد الشعانين إجازة رسمية في مصر؟

ويمنح القانون الموظفين المسيحيون إجازة في يوم أحد الشعانين، إذ يسمح لهم بالتغيب عن العمل في هذا اليوم باعتباره عيدًا لهم، وكذلك في يوم خميس العهد والأعياد المسيحية، لتمكينهم من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية، أما بالنسبة لبقية الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، فيُعتبر هذا اليوم يوم عمل عادي، ولا تُعطل فيه المصالح الحكومية أو المؤسسات الأخرى.

مظاهر الاحتفال بأحد الشعانين في مصر

تتضمن احتفالات أحد الشعانين في الكنائس المصرية تزيينها بسعف النخيل وأغصان الزيتون، ويقوم المصلون بحمل السعف خلال الصلوات والتراتيل الدينية، كما يُنظم في هذا اليوم موكب داخل الكنيسة، يُمثل دخول السيد المسيح إلى القدس، يُعتبر هذا العيد بداية لأسبوع الآلام، الذي ينتهي بعيد القيامة المجيد.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا