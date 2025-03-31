الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات الثالث واستقبال المعزين في وفاة الأنبا باخوميوس

الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات الثالث واستقبال المعزين في وفاة الأنبا باخوميوس

الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات الثالث واستقبال المعزين في وفاة الأنبا باخوميوس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات صلوات الثالث واستقبال المعزين في نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي، وشيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

موعد صلوات الثالث

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان، إنه تقرر أن تقام صلوات الثالث الساعة العاشرة صباح الغد، عقب القداس الإلهي، في كنيسة القديس مار مرقس (الكرمة) بدمنهور، وتقام أيضًا في نفس التوقيت في دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

تفاصيل استقبال المعزين في وفاة الأنبا باخوميوس

وأوضحت الكنيسة تفاصيل استقبال المعزين في وفاة الأنبا باخوميوس، كالتالي:
أولاً: في الإيبارشية:
1- تستقبل مطرانية البحيرة وتوابعها المعزين بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور غدًا من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً.

2- استقبال المعزين بعد غدٍ الأربعاء من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً، بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور وجميع كنائس الإيبارشية.

ثانيًا: في القاهرة:
تستقبل الكنيسة وأسرة مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس المعزين غدًا في قاعة القديس يوسف النجار بكنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً.

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