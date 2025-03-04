أماكن عرض فيلم سيكو سيكو في القاهرة والإسكندرية.. اعرف الأقرب لك

حقق فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي نجاحا كبيرا منذ عرضه في السينمات بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، حيث أوضح الموزع السينمائي محمود الدفرواي في تصريحات لـ«الوطن»، أن فيلم سيكو سيكو حقق إيردات بإجمالي 40 مليونًا و234 ألفًا و447 جنيهًا وحقق أمس ما يقرب من 15 مليون جنيا.

قصة فيلم سيكو سيكو



وتدور أحداث فيلم سيكو سيكو حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلات كبيرة تحمل مفاجات عديدة حيث يحاول كلا منهما الخروج بأقل الخسائر منها.

وأبطال الفيلم هم عصام عمر، طه دسوقي، سليمان عيد، خالد الصاوي، باسم سمرة، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، والفيلم من إخراج عمر المهندس ومحمد بدير، وتأليف محمد الدباح.

أماكن عرض فيلم سيكو سيكو



يُعرض فيلم سيكو سيكو في سينمات جالكسي المنيل، سيني كومفرت، بوينت 90، أركان، صن سيتي، جلاكسي المعادي، كايرو مول، سان ستيفانو مول، زهران، مترو الإسكندرية، ديب مول، كوزموس، السراي مول، داون تاون، الحرية، جلاكسي سينبلكس مول العرب، داون تاون، الحرية، ليدو، توليب الإسكندرية، سينما الشعب، مترو القاهرة، أوديون، سينما أمير، سيتي ستارز، جولف سيتي، بورتو كايرو، كايرو فستيفال، جرين بلازا، داندي مول، مدينتي، بندر المعادي، كايرو بالاس، مول مصر، سيتي سنتر.