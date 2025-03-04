أبرز تصريحات أبطال مسلسل ولاد الشمس مع «معكم منى الشاذلي»: «المتحدة» اقتنعت بالعمل

حلّ أبطال مسلسل ولاد الشمس، ضيوفا على برنامج معكم مني الشاذلي المُذاع عبر شاشة قناة on، وكشفوا عن الكواليس الخاصة بالعمل والروح التي سادت بينهم.

أبطال مسلسل ولاد الشمس مع منى الشاذلي

أبطال مسلسل ولاد الشمس تحدّثوا عن كواليس مشهد وفاة مفتاح الذي يجسد شخصيته الفنان طه دسوقي، قائلا: «أستاذ شادي عمل حاجة حلوة أوي في الحلقة 14، خلى تون الحلقة كله حنين، وولعة بيقابل أمه ومشاعر كلها تخليكي تسيبي إيدك وأنتِ بتتفرجي، ففجأة تلاقي موت مفتاح خطفها، وأنا كلمته قولتله أنا نفسي اتخطفت».

وقال المؤلف مهاب طارق، عن جملة «حبيب أخوه» التي جاءت في المسلسل، قائلا: «كنت بكلم أحمد مالك في التليفون بقوله بتعمل إيه قالي بتفرج على فيلم اللعب مع الكبار وقالي تعرف أنا حاسس إن عادل إمام ومحمود الجندي في الفيلم دا شبهي أنا وطه في المسلسل، وقفلنا وبعدها روحت اللوكيشن لقيته بيقولى أنا عملت حاجة جامدة أوي، قولتله مين حبيب أخوه وجت كده».

وتحدّث فريق العمل عن كيفية إقناع الشركة المتحدة بالمشروع، حيث قال أحمد مالك: «أول الفكرة ما جاتلي كلمت طه وأخدت الأوكي منه، ولما روحت لأستاذة دينا كريم كان عندها حس قالت آه لأن روحت بفكرة قبلها واترفضت، بس لما روحت بدي قالت ماشي هنا فيه فكرة محتاجة تتطور بس مبدئيا أنا بديك الضوء الأخضر تكمل».