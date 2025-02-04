مسلسلات رمضان.. «فهد البطل» يتصدر مشاهدات رمضان و«ولاد الشمس» يبهر الجمهور

شهد الموسم الرمضاني لهذا العام منافسة قوية بين الأعمال الدرامية، فيما تصدرت بعض المسلسلات قوائم المشاهدات في فترات مختلفة من الشهر، وجاء مسلسل «فهد البطل» في الصدارة، إذ احتل المركز الأول في النصف الثاني من رمضان، وكذلك في القائمة الإجمالية للمسلسلات الأكثر مشاهدة على مدار الشهر.

منافسة قوية بين مسلسلات رمضان

أما مسلسل «ولاد الشمس» فقد أثبت شعبيته الكبيرة وأبهر الجمهور بقصته القوية، وتصدر المشاهدات في النصف الأول من الشهر، وحافظ على مكانه ضمن الخمسة الأوائل طوال الموسم.

كما أن مسلسلات مثل «وتقابل حبيب» و«حكيم باشا» و«الكابتن»، حققت أداءً ثابتًا، وظهرت في القوائم الثلاث، ما يعكس تفاعل الجمهور الكبير معها، بينما سجلت أعمال مثل «شهادة معاملة أطفال» و«لام شمسية» و«عايشة الدور» حضورًا قويًا، خاصة في النصف الثاني من رمضان.

الموسم الرمضاني هذا العام كان حافلًا بالمفاجآت، وجاءت نسب المشاهدة لتؤكد تنوع اهتمامات الجمهور بين الدراما الاجتماعية والتاريخية والأكشن والرومانسية.

قوائم المسلسلات الأعلى مشاهدة في رمضان

وإليكم ترتيب الأعمال خلال شهر رمضان من حيث نسب المشاهدة:

المسلسلات الأكثر مشاهدة في النصف الأول من رمضان

ولاد الشمس

فهد البطل

الكابتن

قلبي ومفتاحه

الشرنقة

وتقابل حبيب

حكيم باشا

شهادة معاملة أطفال

إخواتي

جودر 2

المسلسلات الأكثر مشاهدة في النصف الثاني من رمضان

فهد البطل

وتقابل حبيب

حكيم باشا

لام شمسية

عايشه الدور

ولاد الشمس

شهادة معاملة أطفال

ظلم المصطبة

الكابتن

حسبة عمري

المسلسلات الأكثر مشاهدة على مدار شهر رمضان

فهد البطل

ولاد الشمس

وتقابل حبيب

الكابتن

حكيم باشا

قلبي ومفتاحه

شهادة معاملة أطفال

الشرنقة

لام شمسية

عايشه الدور