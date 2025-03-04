مواصفات أسئلة الأحياء للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2025.. اعرف الدرجات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة الأحياء للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024/ 2025، والمقرر أن يكون في شهر مايو 2025 وفقاً للمواعيد المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

أسئلة امتحان الأحياء للصف الثاني الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات وشكل أسئلة امتحان الأحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2025، وهي كالتالي:-

- 60 درجة تقسم كالتالي: 18 درجة الامتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي الثاني، و9 درجات اختبار شهر مارس، و9 درجات اختبار شهر إبريل، و24 درجة أعمال السنة « 6 درجات السلوك والمواظبة، و9 درجات كشكول الحصة والواجب، و9 درجات التقييم الأسبوعي».

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية لكل من الصفين الأول والثاني الثانوي: ساعتان شاملة وقت المراجعة.

- عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.

- الا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الأثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.

- عدد الأسئلة بنوعيها «اختيار من متعدد، المقال القصير» ودرجتها كالآتي:

- 22 مفردة اختبارية، بواقع 20 مفردة اختبارية من نوع الموضوعي الاختيار من متعدد كل مفردة بدرجة واحدة، وعدد 2 مفردة اختبارية من نوع المقال القصير كل مفردة بدرجتين، وبذلك تصبح درجة الورقة الامتحانية 24 درجة (وبحاصل ضرب الدرجة التي ُيحصل عميها الطالب) 24× 4/3 تصبح درجة الطالب من 18 درجة، وبإضافة درجة الاختبارات الشهرية 18 درجة وأعمال السنة 6 درجات سلوك ومواظبة، و9 درجات كشكول الحصة والواجب، ُلتصبح درجة الطالب من 60 درجة، وهي النهاية العظمى والواجب للمادة.