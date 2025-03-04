أحمد مالك يكشف كواليس شخصيته في ولاد الشمس.. وأسرار التحضير للمسلسل

خلال الموسم الرمضاني 2025، استطاع الفنان أحمد مالك أن يخطف قلوب الجماهير من خلال شخصية «ولعة» في مسلسل ولاد الشمس، نظرا للأحداث المشوقة التي كان يقدمها، إذ كان يسلط الضوء على واقع مؤلم يعكس معاناة الأطفال داخل دور الأيتام.

كواليس استعداد أحمد مالك في مسلسل ولاد الشمس

وكشف الفنان أحمد مالك أسرار عديدة عن كواليس مسلسل ولاد الشمس خلال استضافته في برنامج «معكم مني الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، من ضمنها مهارات الملاكمة التي ظهرت في المسلسل، قائلا: «بلعب ملاكمة من زمان، والدي كان بطل ملاكمة ورباني على حب اللعبة، ودخلت بطولة القاهرة للمدارس وأنا في المرحلة الإعدادية وحصلت على المركز الثاني، وكنت هدخل المنتخب الأوليمبي».

واستغرق الفنان أحمد مالك حوالي ما يقرب من شهرين ونصف للوصول إلى «فورمة» المسلسل المطلوبة بمساعدة مدرب متخصص، مشيرا إلى أن مشهد البكاء على وفاة شقيقه «مفتاح»، كان حقيقا وغير مفتعل.

بداية تعارف أحمد مالك وطه الدسوقي

وخلال البرنامج كشف مالك بداية تعارفه بالفنان طه الدسوقي، قائلا «اتعرفنا على بعض في مسلسل (بيمبو)، وكان بينا احترام مهني كبير.. كنا دايمًا شايفين بعض من بعيد وعندنا رغبة في التعاون. ولما الشركة المتحدة جمعتنا في (ولاد الشمس)، حسّينا إن الحلم بيتحقق».