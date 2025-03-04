ضبط أكثر من 6 أطنان دقيق في حملات رقابية مكثفة خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، حيث استهدفت الحملات التموينية الموسعة ضبط المخالفات المتعلقة بالتلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم.

أسفرت الحملات التي نُفذت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، إذ جرى ضبط ما يزيد عن 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الجهود لضبط المخالفات، وضمان استقرار الأسواق.