«الصحة» تتابع نقل الطفلة «ضحية رشق الحجارة» لتلقي العلاج في معهد ناصر

«الصحة» تتابع نقل الطفلة «ضحية رشق الحجارة» لتلقي العلاج في معهد ناصر

«الصحة» تتابع نقل الطفلة «ضحية رشق الحجارة» لتلقي العلاج في معهد ناصر

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نقل واستقبال الطفلة إيمان محمد محمود عبدالفتاح (13 عامًا) والمعروفة إعلاميًا بـ«ضحية رشق الحجارة»، صباح اليوم، من قرية دلهوم بمركز أشمون في المنوفية، إلى مستشفى معهد ناصر في القاهرة، لإجراء الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية الشاملة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الطفلة «إيمان» عُرضت على استشاريين في تخصصات «الرمد، والمخ والأعصاب، والأطفال»، وخضعت لعددٍ من الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، لتقييم الحالة من جميع جوانبها الطبية وتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لحالتها الصحية.

وأوضح أنّ الفحوصات الأولية أظهرت أنّ الطفلة تعاني من تهتك كامل لقرنية العين اليمنى، وجار وضع خطة علاجية مناسبة لحالتها فضلًا عن توفير خدمات الدعم النفسي للطفلة، جراء الحادث الذي تعرضت له.

وقال «عبدالغفار» إنّ الطفلة تحت الملاحظة على مدار 24 ساعة، وجرى توفير إقامة داخلية لها ولأسرتها طوال فترة تلقيها العلاج، نظرا لكونهم من خارج محافظة القاهرة.

يُذكر أنّ الطفلة إيمان تعرضت لحادث مأساوي الجمعة الماضي، حيث أُصيبت نتيجة رشقها بالحجارة من قِبل مجهولين، وفقدت عينها اليمنى أثناء استقلالها أحد قطارات المنوفية برفقة والدها، في طريقها لتلقي إحدى جرعاتها العلاجية، حيث تعاني من مرض مناعي.

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