وزير الصحة يبحث تطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية في معهد ناصر

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع عامر قاقيش، رئيس مجلس إدارة شركة إماراتية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر و الإمارات في القطاع الصحي.

تعميق الشراكة الاستثمارية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء ركز على تعميق الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الصحي المصري والإماراتي، مشيرا إلى تشجيع ودعم الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي.

تطوير وتجهيز خدمات الأشعة

وأضافأن الاجتماع تطرق إلى مناقشة تطوير وتجهيز خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر، مشيرا إلى أهمية التوسع المستقبلي بين مصر والإمارات في تطوير القساطر والمناظير والمعامل، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الطبية.

وأكد أن الاجتماع ناقش دراسة إنشاء مصانع مشتركة في مصر للصبغات الطبية، التي تكون عادة مواد كيميائية أو مركبات عضوية وتستخدم لأغراض تشخيصية أو علاجية، وتشمل (صبغات الأشعة السينية، وصبغات الرنين المغناطيسي ، وصبغات التصوير بالأمواج فوق الصوتية).

وأعرب رئيس الشركة عن اعتزاز الشركة باستثماراتها في مصر، مضيفا أنها تعمل في عدة مجالات، وتتميز بقدرتها على توفير خدمات متكاملة في تطوير المشاريع من التخطيط إلى التنفيذ، مؤكدا أنه يأمل بتوسع الشراكة المصرية الإماراتية في مجالات مختلفة، والاهتمام المشترك بإنشاء مصانع للنفايات الطبية، والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الطبية، لافتا إلى أن الشركة على استعداد لتوقيع كل البروتوكولات، لتعزيز التعاون الصحي ولتبادل الخبرات بين البلدين.