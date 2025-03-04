خبير اقتصادي: قرارات ترامب ستؤدي إلى تضخم عالمي وتأثيرات فورية على الأسر

قال بيير موران، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستؤثر بشكل كبير على النظام التجاري الدولي، ما سيؤدي إلى حدوث تضخم في عدة مناطق، ويؤثر على الأسر بشكل عام، وأشار إلى أن بعض الدول ستعاني من ارتفاع الأسعار والتضخم، وأن المواطن العادي على المستوى العالمي سيشعر بتأثير هذه السياسات بشكل مباشر وفوري.

وأشار خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن تلك القرارات تتزامن مع صراعات عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات في الشرق الأوسط، ما يزيد من تكاليف التصنيع ويؤثر على سلاسل الإمداد، مضيفًا أن هذه التعريفات الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة ستؤدي إلى تدهور العلاقات التجارية بين الدول، مشيرًا إلى أن بعض الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة ستتأثر بشكل كبير.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي كان شريكًا مهمًا للولايات المتحدة لعقود طويلة، لكن هذه التعريفات الجمركية قد تؤثر سلبًا على هذه العلاقات التجارية المتبادلة، كما أكد أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تتضمن الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي دون التأثير على التبادل التجاري.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لدعم الاقتصاد المحلي، مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق المزيد من فرص العمل، ولكن بما لا يؤثر سلبًا على علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية المتحالفة.