«نجدة الطفل»: 30 ألف بلاغ في مارس تعكس زيادة الوعي بحقوق الأطفال

قال صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن العدد الذي يتلقونه من البلاغات اليومية عبر الخط الساخن 16000، والذي تجاوز 30 ألف مكالمة في مارس الماضي، بمتوسط 998 مكالمة يوميا، يعكس زيادة الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال وحمايتهم من المخاطر، موضحا أن هذه المكالمات تشمل أنواعًا متعددة من الشكاوى، بما في ذلك حالات عنف الأطفال، سواء كان جسديا أو جنسيا، بالإضافة إلى حالات الإهمال وسوء المعاملة.

ارتفاع الوعي في المجتمع

وأشار خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، إلى أن زيادة البلاغات تُعتبر إيجابية لأنها تشير إلى ارتفاع الوعي في المجتمع، حيث يبدأ الناس في الإبلاغ عن الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال للخطر، مضيفًا أن الخط الساخن يتعامل مع هذه البلاغات فور تلقيها، ويُرسلها إلى النظام الإلكتروني الخاص بالطفل ليتم تقييم الحالة والتدخل بشكل مناسب.

تقصي الحقائق عن البلاغات

وأوضح أن الحالة إذا كانت تمثل خطرًا مباشرًا على الطفل، مثل العنف الجسدي أو الجنسي، يجرى إبلاغ النيابة العامة فورًا ومتابعة البلاغ، بالإضافة إلى توفير الدعم القانوني والنفسي للطفل، أما إذا كانت الحالة تتعلق بالإهمال أو سوء المعاملة، فيتم تحري الموضوع بواسطة لجان تقصي الحقائق ووحدات حماية الطفولة على مستوى المحافظات، بما في ذلك الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأكد أن أي شخص يشاهد طفلًا في وضع خطر، سواء كان في المنزل، في الشارع، في المدرسة أو في دار رعاية، يمكنه الإبلاغ عبر الخط الساخن 16000، لأن من حق الجميع التدخل لحماية الأطفال.