باحثة سياسية: العملية العسكرية الإسرائيلية تهدف لإعادة هيكلة غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية، إنّ العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تهدف للسيطرة على مساحات واسعة من الأرض، خاصة شمال وجنوب القطاع، لافتة إلى أنّ الاحتلال يسعى إلى خلق حالة من الفوضى الداخلية في غزة، والتركيز على إنهاء أي وجود إداري فلسطيني، بما في ذلك محاولة تقليل عدد السكان في المنطقة إلى نحو 800 ألف بدلا من مليوني شخص.

وأضافت حداد خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إسرائيل تحاول تكثيف الضغوط على حركة حماس، عبر تصعيد العمليات العسكرية واستقطاع الأراضي، وتقسيم غزة إلى محاور مختلفة، مشيرةً إلى أنّ إسرائيل تسعى إلى تفعيل عملية تهجير طوعية، لكن هذه العملية في الواقع تهجير قسري، من خلال الضغط على المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت أنّ إسرائيل تسعى إلى تحقيق هيكلية جديدة لغزة تشمل تقسيمها جغرافيا، وهو جزء من خطة أكبر لإعادة احتلال القطاع بالكامل، مضيفةً أنّ إسرائيل تسعى إلى تفكيك حكم حركة حماس، سواء بشكل مباشر أو عبر تعزيز الفوضى الداخلية بين الفلسطينيين، ما يخلق بيئة من الصراع الداخلي والتشويش.

وبشأن مسار المفاوضات، قالت إنّ ما يحدث ليس مفاوضات حقيقية بل ضغوط سياسية، حيث تحاول إسرائيل فرض وقائع جديدة على الأرض تحت الضغط، دون تقديم التزامات حقيقية لوقف إطلاق النار أو الانسحاب الكامل.