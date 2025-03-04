أمانة النقابات المهنية في حزب الجبهة الوطنية تناقش خطة عملها للمرحلة المقبلة

استعرضت أمانة النقابات المهنية في حزب الجبهة الوطنية، خطتها التنظيمية وأعمال الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وناقشت في اجتماعها استراتيجية العمل لأعضائها وانطلاق الأنشطة والفعاليات المختلفة.

‎أكد الحضور سعي حزب الجبهة الوطنية للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوطن، وإيمانا بأنّ مصر تستحق الأفضل، وبأنّ تغيير المناخ السياسي الحقيقي يبدأ من المشاركة الشعبية الفاعلة والصادقة والالتزام الجاد بالإصلاح، في خضم واقع سياسي بات في حاجة لضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية، لإثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار لنكون نموذجًا عمليا يجسد قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين مختلف أطياف المجتمع.

من جانبها، كشفت عايدة محيي الدين أمين عام الأمانة، السعي إلى تدشين جسر للتواصل مع مختلف النقابات المهنية في مصر، والتي يصل تعدادها إلى نحو 31 نقابة مهنية، إضافة إلى بعض الاتحادات المهنية الأخرى، مثل «المهن الطبية، والمهن الفنية»، بخلاف النقابات العمالية البالغ عددها 29 نقابة عامة يشرف عليها وزير القوى العاملة، وتضم تحت عباءتها نحو مليوني عضو نقابي بمختلف النقابات المهنية.

‎وأكدت عايدة محيي الدين أنّ حزب الجبهة الوطنية لن يكون رقما يضاف إلى المعادلة السياسية دون أن يعلو ويرتقي بها من أجل مصلحة الوطن، ونحن على أتم استعداد للعمل مع النقابات المهنية والتيارات السياسية والفكرية الوطنية، واقتحام المشاكل والأزمات التي قد ينصرف عنها الكثيرون، والبحث عن حلول حقيقية تستند إلى واقعية الطرح وصدق الوعود مسترشدين بكل ومختلف الآراء، للمساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

‎واضافت أمين عام أمانة النقابات المهنية: «سنبدأ التواصل مع أعضاء النقابات المهنية بمختلف محافظات الجمهورية، للاستماع إليهم والعمل على تذليل وحل المشكلات التي تواجههم، بما يحقق صالح المواطن المصري وخدمة طوائف المجتمع بشكل مختلف ومنظم»، مؤكدة أنّ النقابات المهنية هي بيت الخبرة الفنية للوطن في المقام الأول، ولها دورها المشهود للمساهمة بفاعلية في بناء الوطن بما تقدمه من خبرات متراكمة لأعضائها في مختلف المجالات الفنية والمهنية.

‎حضر الاجتماع الأمناء المساعدين للأمانة، الدكتور محمد منصور نقيب صيادلة القاهرة، والمستشار محمود الداخلي الأمين العام للنقابة العامة للمحامين، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج الأسبق، والدكتور حازم الروبي، والدكتور أحمد السعادات، وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الأمانة العامة للنقابات، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للنقابات المهنية بالحزب.