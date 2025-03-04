موضة النمش تكتسح عالم التجميل.. إليكِ كيفية رسمه في المنزل

خلال الفترة الأخيرة أصبحت العديد من الفتيات تحرصن على رسم النمش على وجهها كنوع من أنواع الموضة في عالم التجميل، اعتقادا منهن أنه يعطي مظهرا جذابا، إذ يبحثن عن طريقة عمله في المنزل دون الحاجة إلى اللجوء لصالونات التجميل، ولذلك نوضح طريقة عمله في هذا التقرير.

هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها طريقة عمل النمش المزيف في المنزل، وفقا لما ذكره موقع «سفنتين» المتخصص في عالم التجميل، والتي جاءت كالتالي:

في البداية نضيف المرطب على الوجه

نستخدم قلم الحواجب ونقوم بعمل نقاط صغيرة أسفل العينين وعلى الأنف

ثم يتم تثبيته بالبودر.

طريقة عمل النمش بالحنة

وفي بعض الأوقات يتم استخدام الحنة لعمل النمش على الوجه إذا كنت تريدينها لوقت أطول على الوجه ولكن يجب أن تكون حنة طبيعية لا يوجد بها بودرة تفتيح أو أمونيا حتى لا تصيب البشرة بتحسس، كما أن في البداية ويفضل عمل اختبار حساسية على البشرة قبل تجربة أي شيء جديد عليها.

طريقة عمل النمش بقلم الكحل

ويمكن أيضا عمل النمش المزيف في الوجه من خلال استخدام قلم الكحل المقاوم للماء، إذ يمكن وضع النمش على الوجه من خلال قلم كحل مقاوم للماء بنى خفيف أو غامق اللون.

ومن الضروري وضعه بدقة على الوجه وذلك لأن عند وضعه على الجلد يكون من الصعب إزالته، كما أن يجب وضع القلم بدقة على الجلد، وذلك من خلال الضغط على القلم حتى يصبح النمش أكثر وضوحا.