مواصفات أسئلة التاريخ للصف الأول الثانوي.. اختيار من متعدد وأسئلة مقالية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة التاريخ للصف الأول الثانوي، الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والمقرر أن يكون في شهر مايو المقبل وفقاً لما حدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص 50% من الأسئلة للفهم و40 تطبيق ومهارة و10% مستويات عليا.

مواصفات أسئلة امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة لتكون قادرة علي التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب، وتشمل على المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية: (المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الفصل الدراسي – تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها، المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية.

- الزمن المخصص الامتحان للصف الأول الثانوي ساعه ونصف، والصف الثاني الثانوي ساعتين ويراعى ما يستجد من قرارات خاصة.

- يراعى في مواصفات التعليم العام وجود درجات أعمال السنة أما باقي الفئات (منازل – مسجونين - نزلاء مستشفى 57357 ومن في حكمهم فلا يوجد أعمال سنة في الدرجة.

- تتنوع الأسئلة ما بين اختيار من متعدد بنسبة %85 وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة %15.

- يراعى عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني.

- الزمن المخصص الامتحان للصف الأول الثانوي ساعة ونصف، والصف الثاني الثانوي ساعتين ويراعى ما يستجد من قرارات خاصة.

الشروط الواجب توافرها في محددات الإجابة

- إلا تكون إجابة السؤال نصيا من الكتاب المدرسي المقرر.

- أن تكون الإجابة محددة وواضحة.

- الاتساق بين الدرجة المخصصة للسؤال المقالي والإجابة المطلوبة.

- يسمح للطالب بالإجابة علي السؤال المقالي بأي إجابة علمية منطقية في حدود ما تم دراسته.

توجيهات لمقدر الدرجات

يراعى عند إعداد محددات إجابة أسئلة الامتحان أن تشمل ما يلي «الدرجة الكلية لامتحان وتشمل النهاية الكبرى والصغرى، وتحديد عدد مفردات كل سؤال، تحديد الدرجة الكلية لكل سؤال.