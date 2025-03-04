«دمار مستتر».. مشروع تخرج بـ«إعلام بنات الأزهر» لمناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي

تطور كبير تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي المُختلفة من وقت لآخر، ورغم الأهمية الكبيرة لهذه التقنيات والاستفادة منها في مجالات مٌختلفة، فإنها قد تمثل بعض المخاطر على الحياة الاجتماعية، لا سيما عند استخدامها في التزييف وترويج الشائعات؛ وهو ما دفع مجموعة من طالبات كلية إعلام بنات جامعة الأزهر قسم العلاقات العامة والإعلان لتسليط الضوء على هذه المخاطر في إطار مشروع تخرجهن الذي حَمل عنوان «دمار مستتر».

مشروع تخرج بإعلام الأزهر يناقش مخاطر الذكاء الاصطناعي على المجتمع

«مع تطور وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام بعض الشباب لها بشكل خاطئ، كان لازم يبقى في توعية بالمخاطر اللي ممكن تترتب على ذلك»، قالتها صباح محمود، إحدى الطالبات المٌشاركات في مشروع التخرج، خلال حديثها لـ«الوطن»، لافتة إلى أنها وبقية زميلاتها اخترن أن يكون مشروع تخرجهن تحت شعار «كُن حذرًا؛ فما خُفيَّ كان أعظم».

الاعتماد على متخصصين

يهدف مشروع تخرج «دمار مستتر» إلى تسليط الضوء على المخاطر الاجتماعية التي قد تنتج عن الاستخدام الخاطئ لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيفية تجنب هذه المخاطر إلى جانب التوعية بكيفية التعامل مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وكل ذلك على أيدي مجموعة من المٌتخصصين لإيصال المعلومة بشكل أكثر دقة؛ وبالتالي زيادة تأثيرها وحصد النتائج المرجوة منها.

«بننزل نقابل الناس في الشارع، وكمان بنعمل Events مٌختلفة وبنزور بعض الجامعات ونلتقي بالطلاب والطالبات علشان نوعيهم»، وفقًا لـ«صباح»، التي أوضحت أنها وباقي زميلاتها يحرصن على المشاركة في الفعاليات المُختلفة التي من شأنها خدمة فكرتهن، وكان أبرزها مؤتمر «الذكاء الاصطناعي تحديات وفرص ـ رؤية مستقبلية»، الذي نُظِم في مجمع البحوث الإسلامية، برعاية الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور سلامة جمعة داوود، رئيس جامعة الأزهر.

استغلال منصات الـ«سوشيال ميديا»

نظرًا لِما تتمتع به منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من شعبية كبيرة، وبالتالي القدرة على إيصال الفكرة والمعلومة لعدد كبير من الرواد؛ حرصت طالبات إعلام الأزهر على الاستعانة بمنصات «فيسبوك»، «إنستجرام»، و«تيك توك» في تقديم فكرتهن وتحقيق التوعية بشكل أكبر من خلال مواد معينة أُنتِجت بطريقة تناسب جمهور هذه المنصات: «بنحرص دائمًا إننا نبسط المعلومة علشان نوصلها لأكبر عدد ونزيد وعي الشباب الصغير».

كما أوضحت «صباح» أن تسليط الضوء على الاستخدام الخاطئ لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيره ومخاطره على المجتمع جاء بالاتفاق بين الدكتور هيام طلخان، والدكتور أمل حنيش، المشرفتين على المشروع من جانب، وباقي زميلاتها من جانب آخر، إذ تشارك في مشروع التخرج 11 طالبة أخرى، هن مريم جمعة عبد الحليم، زينب أبو الغيط عز الدين، ياسمين السيد بكر، آلاء محمد موسى، حسناء علاء الدين عز الدين، ضحى إبراهيم عبد الحميد، رنا علاء محمد، هبة صلاح أحمد، هدير جبريل، آلاء البحراوي، وإيمان مجدي.

«بشكر الأستاذ دكتورة منى عبد الجليل، رئيسة القسم، والمشرفين على المشروع الدكتورة هيام طلخان، والدكتورة أمل حنيش على دعمهم المستمر»، حسب طالبة إعلام الأزهر، التي أوضحت أنها تتمنى ألا تقتصر الفكرة على كونها مشروع تخرج، وإنما تتبانها وزميلاتها لتحقيق نتائج أفضل.