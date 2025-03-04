هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء؟.. دليل من السنة النبوية

يُعد صيام الست من شوال فرصة عظيمة للمسلم لنيل الأجر والثواب، إذ ورد في السنة النبوية أنه يعادل صيام سنة كاملة. لكن يثار تساؤل حول هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء؟، وترصد السطور التالية توضيح دار الإفتاء حول هذا الأمر، مبينة الأحكام الشرعية والآراء الفقهية المختلفة حوله. هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء؟

وأجابت دار الإفتاء على سؤال هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء أن من الأفضل قضاء ما فات من صيام رمضان قبل الشروع في صيام الست من شوال، مستندة في ذلك إلى الحديث النبوي: «دَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضَى»، كما أشارت إلى أنه وفقًا لآراء علماء الشافعية، يمكن الجمع بين نية قضاء أيام رمضان ونية صيام الست من شوال.

وأضافت، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، فيما يخص هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء؟ أنه إذا صامت المرأة قضاءً من رمضان لمدة ستة أيام أو أكثر، يُحتسب لها كأنها صامت الست من شوال، مشبهة ذلك بمن يؤدي صلاة الظهر عند دخوله المسجد، فتُحسب له أيضًا تحية المسجد.

ورغم ذلك، أوضحت دار الإفتاء حول هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء أن الأفضل هو فصل القضاء عن صيام الست من شوال، مراعاةً لاختلاف المذاهب وزيادة في الأجر والثواب، كما أكدت أنه يجوز تأجيل قضاء أيام رمضان إلى ما بعد صيام الست من شوال، بشرط إتمام القضاء قبل دخول رمضان التالي.

فضل صيام الست من شوال

وفيما يتعلق بفضل صيام هذه الأيام، بيّنت دار الإفتاء أن السنة النبوية حثّت على صيامها بعد إتمام رمضان، وأن من يصومها يُكتب له أجر صيام سنة كاملة، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ الذي رواه الإمام مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».