وزير الطيران يطمئن على انسيابية حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولي

أجرى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني جولة تفقدية مفاجئة لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، للاطمئنان على انسيابية الحركة ومتابعة كل الإجراءات خلال مرحلتي السفر والوصول، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتقديم كل سبل الدعم والراحة اللازمة لهم.

وشملت الجولة تفقد صالات السفر والوصول، وكاونترات الحجوزات، والجوازات، والجمارك، والمرافق والمناطق الخدمية، وكذلك الأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب.

وتابع وزير الطيران انتظام حركة التشغيل، كما اطمأن على كفاءة فرق العمل المتواجدة، وتوفير أعداد مناسبة من المُنسقين لتقديم المساعدة، وأوجه الدعم اللازم للمسافرين بما يحقق تقديم تجربة سفر آمنة وسلسة عبر المطار.

كما وجه الحفني بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة العاملة بالمطار لمواجهة كثافة التشغيل التي يشهدها مطار القاهرة خلال الفترة الحالية بما يسهم في انتظامية الحركة، مشيدا بالتعاون المثمر والفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ولفت إلى أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها، تطوير وتعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي كمحور إقليمي ولوجيستي في مجال النقل الجوي.

كما قدم وزير الطيران المدني التهنئة للعاملين بالمطار بمناسبة عيد الفطر المبارك،، مشيدا بجهودهم ودورهم الحيوي في تسهيل اجراءات سفر ووصول الركاب، والحفاظ على انسيابية حركة التشغيل خاصة في أوقات الذروة.