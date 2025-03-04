أحمد عزمي: «ظلم المصطبة» قدم صورة حقيقية عن المجتمع الريفي المصري

أحمد عزمي: «ظلم المصطبة» قدم صورة حقيقية عن المجتمع الريفي المصري

أحمد عزمي: «ظلم المصطبة» قدم صورة حقيقية عن المجتمع الريفي المصري

قال الفنان أحمد عزمي في حواره إنه سعيد جدًا بالتعاون مع فريق عمل مسلسل «ظلم المصطبة»، حيث تضمن السيناريو حقائق، أهمها تقديم صورة حقيقية عن المجتمع الريفي المصري بشكل مٌعاصر وليس بالطريقة التقليدية التي كانت تظهر في الأعمال السابقة، مٌوضحًا أن الشخصيات كانت بارزة وواضحة، مما جعل العمل يخرج بشكل مٌميز.

تحولات شخصية «الشيخ علاء»

وتحدث خلال مداخلة ببرنامج «العيد فرحة»، المٌذاع على قناة dmc، عن تقديم «الشيخ علاء» في المسلسل، مُشيرًا إلى أنها شخصية مٌعقدة اجتماعيًا، تجمع بين كونه رجل دين ورجل أعمال يستخدم مكانته الاجتماعية لأغراض استثمارية، مُضيفًا أن شخصية «الشيخ علاء» شهدت تحولات كبيرة خلال الدراما، مثل تحوله من شخص مٌتمسك بمبادئه إلى شخص يسعى للانتقام بعد تعرض أخوه للأزمة.

كما ذكر أحمد عزمي أن العمل مع المخرج هاني خليفة كان مهمًا جدًا، حيث قدم له الدعم خلال التحولات التي شهدتها الشخصية، متحدثًا عن كواليس التصوير، وأكد أن العمل مع فريق من الفنانين الرائعين مثل ريهام عبد الغفور، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، كان ممتعًا للغاية، حيث أضاف كل منهم لمسته الخاصة للعمل.

التجربة المميزة مع فتحي عبد الوهاب

أعرب عن سعادته بالعمل مع هذه المجموعة من الفنانين، ووصف التعاون مع فتحي عبد الوهاب بأنه كان من أمتع تجاربه في العمل الفني، مشيدًا بدعمه ومساندته له خلال التصوير.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا