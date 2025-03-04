أحمد عزمي: «ظلم المصطبة» قدم صورة حقيقية عن المجتمع الريفي المصري

قال الفنان أحمد عزمي في حواره إنه سعيد جدًا بالتعاون مع فريق عمل مسلسل «ظلم المصطبة»، حيث تضمن السيناريو حقائق، أهمها تقديم صورة حقيقية عن المجتمع الريفي المصري بشكل مٌعاصر وليس بالطريقة التقليدية التي كانت تظهر في الأعمال السابقة، مٌوضحًا أن الشخصيات كانت بارزة وواضحة، مما جعل العمل يخرج بشكل مٌميز.

تحولات شخصية «الشيخ علاء»

وتحدث خلال مداخلة ببرنامج «العيد فرحة»، المٌذاع على قناة dmc، عن تقديم «الشيخ علاء» في المسلسل، مُشيرًا إلى أنها شخصية مٌعقدة اجتماعيًا، تجمع بين كونه رجل دين ورجل أعمال يستخدم مكانته الاجتماعية لأغراض استثمارية، مُضيفًا أن شخصية «الشيخ علاء» شهدت تحولات كبيرة خلال الدراما، مثل تحوله من شخص مٌتمسك بمبادئه إلى شخص يسعى للانتقام بعد تعرض أخوه للأزمة.

كما ذكر أحمد عزمي أن العمل مع المخرج هاني خليفة كان مهمًا جدًا، حيث قدم له الدعم خلال التحولات التي شهدتها الشخصية، متحدثًا عن كواليس التصوير، وأكد أن العمل مع فريق من الفنانين الرائعين مثل ريهام عبد الغفور، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، كان ممتعًا للغاية، حيث أضاف كل منهم لمسته الخاصة للعمل.

التجربة المميزة مع فتحي عبد الوهاب

أعرب عن سعادته بالعمل مع هذه المجموعة من الفنانين، ووصف التعاون مع فتحي عبد الوهاب بأنه كان من أمتع تجاربه في العمل الفني، مشيدًا بدعمه ومساندته له خلال التصوير.