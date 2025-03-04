رحمة أحمد: نجاح الكٌوميديا يتطلب وجود كيميا بين المُمثلين

رحمة أحمد: نجاح الكٌوميديا يتطلب وجود كيميا بين المُمثلين

رحمة أحمد: نجاح الكٌوميديا يتطلب وجود كيميا بين المُمثلين

قالت الفنانة رحمة أحمد، إن العمل في مسلسل «الكابتن» كان ممتعًا للغاية، مٌوضحة أن أول شيء جذبها للمٌسلسل كان فريق العمل المٌتميز، خاصة النجم أكرم حسني، حيث أكدت أنها من مٌحبيه وعشاق أعماله، ولم تتردد في الموافقة على المشاركة في المسلسل فور علمها بأن أكرم هو بطل العمل، لأن التعاون معه بمثابة فرصة رائعة.

وجود كيميا بين فريق العمل له دور كبير في تقديم محتوى مميز

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، ببرنامج «العيد فرحة»، المذاع على قناة «dmc»، إلى أن أحد أهم عوامل نجاح الأعمال الكوميدية هو التفاهم بين الممثلين، مؤكدة أن وجود كيميا بين فريق العمل كان له دور كبير في تقديم محتوى مميز.

وأوضحت أن الكواليس كانت مليئة بالضحك، وأنها كانت تستمتع بشكل كبير بتصوير المشاهد، مؤكدة أن كوميديا العمل تخرج أفضل عندما يكون هناك انسجام بين الجميع.

مسلسل الكابتن يحمل تحديات خاصة

وأكدت رحمة أحمد، أن تصوير مسلسل الكابتن كان يحمل تحديات خاصة، حيث كانت تعمل في الوقت ذاته على تصوير مسلسل آخر، مما سبب لها تعبًا شديدًا، لافتة إلى أنها كانت أحيانًا تسرق بعض الوقت للنوم بين فترات التصوير، خاصة في فترات «البريك»، وهو ما كان يتسبب في مفاجأة الجميع عندما يعرفون أنها نائمة.

وبخصوص الأعمال التي تتكون من 15 حلقة، أكدت رحمة أن هذا الاتجاه أصبح شائعًا مؤخرًا، مشيرة إلى أنها لا تشعر بأي اختلاف في الجهد المبذول بين المسلسلات الطويلة والقصيرة، بل إن كل عمل له تحدياته الخاصة، مشيرة إلى أنها تستمتع بتقديم كل نوع من الأعمال ولا ترى فارق بينهما من حيث التعب أو المجهود.

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