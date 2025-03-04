شادي مؤنس يكشف أسرار نجاح أعماله الدرامية.. إبداع موسيقي يواكب التنوع

شادي مؤنس يكشف أسرار نجاح أعماله الدرامية.. إبداع موسيقي يواكب التنوع

شادي مؤنس يكشف أسرار نجاح أعماله الدرامية.. إبداع موسيقي يواكب التنوع

قال الموسيقار شادي مؤنس إنه استطاع أن يبتكر موسيقى لأربعة أعمال درامية في موسم واحد، وذلك بفضل التنوع الكبير في الأسلوب الموسيقي لكل عمل على حدة، مشيرًا إلى أن كل عمل كان يتطلب نمطًا موسيقيًا مختلفًا، على الرغم من أن بعض الأعمال كانت تعتمد على الموسيقى الشرقية، لكن لكل منها طابع مميز، على سبيل المثال، موسيقى فهد البطل كانت تميل إلى الطابع الملحمي، بينما كانت موسيقى شباب امرأة تميل إلى الطابع الكلاسيكي والناعم.

تحديات في الموسيقى الإلكترونية والروك

وأوضح شادي، خلال مداخلة ببرنامج «العيد فرحة»، تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، على قناة dmc، أنه استخدم لأول مرة موسيقى تتجه إلى الطابع الإلكتروني والروك في أحد الأعمال، وهو ما كان بمثابة تحدٍ له لأنه كان يتعامل مع موسيقى جديدة بالنسبة له، مضيفًا أنه رغم اختلاف الأنماط الموسيقية بين الأعمال، فقد كان لديه الوقت الكافي لتنفيذ كل موسيقى بشكل جيد، إذ كان قد انتهى من موسيقى فهد البطل في وقت مبكر، بينما بدأ في شباب امرأة بعد التأكد من فهمه لجو القصة.

وتحدث عن موسيقى مسلسل جودر الجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تم تسجيل جزء من الموسيقى في روسيا، موضحًا أنه كان دائمًا يعمل على أن يكون العمل كاملًا ومتكاملًا من البداية، مع الحفاظ على تيمات مميزة في الجزء الأول والثاني.

دور الموسيقى في نجاح العمل الدرامي

وعن نجاح الأعمال بشكل عام، أكد شادي مؤنس أن الموسيقى الجيدة قد تساعد في نجاح العمل، ولكنها لا تضمن نجاحه إذا كانت الدراما نفسها غير قوية، كما أشار إلى أن هوية المسلسل تلعب دورًا كبيرًا في تحديد نوع الموسيقى المناسبة له، من حيث العصر، والمكان، وطبيعة الأحداث.

وفيما يتعلق بحساسيته الموسيقية، اعترف أنه أحيانًا يشعر أن العمل سيحقق نجاحًا كبيرًا، لكنه يفاجأ بالعكس، والعكس صحيح أيضًا، مؤكداً أن التوفيق في النهاية بيد الله.

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