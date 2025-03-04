حزب حماة الوطن يستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق السورية

حزب حماة الوطن يستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق السورية

حزب حماة الوطن يستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق السورية

استنكر حزب حماة الوطن، استمرار التجاوزات الإسرائيلية ضد شعوب المنطقة، دون مراعاة للأعراف ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وأكد الحزب أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتوسيع دائرة الصراع، من خلال توجيه ضربات لعدد من المناطق السورية، مع استمرار الاعتداءات السافرة على الأراضي الفلسطينية.

وأشار حماة الوطن، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تتوقف عند ضرب عدد من المناطق المختلفة وترويع الآمنين، بل تمتد لاستهداف بعض المنظمات الإغاثية الدولية، وآخرها عيادة تابعة للأنروا.

وجدد الحزب الدعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم لوقف تلك الانتهاكات، للحفاظ على تحقيق الأمن والأمان بالمنطقة بالكامل.

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