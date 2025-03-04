موعد ومكان جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، موعد ومكان جنازة الفنانة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، التي وافتها المنية اليوم، عقب 22 يوما من وفاة والدتها.

موعد ومكان جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي

وأكد نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد ومكان جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي سيكون غدًا من مسجد بهجت في مدينة 6 أكتوبر، مضيفا: «الجنازة بكرة من مسجد بهجت في دريم بـ6 أكتوبر».

نضال الشافعي: زوجتي ضحت بالفن من أجلي

وكان نضال الشافعي، قال في تصريحات سابقة، إن زوجته ضحت بالفن في سبيل مساعدته وتربية أربعة أطفال، مضيفا أن زوجته شاركت في مسلسلات لحظات حرجة وتامر وشوقية وشطرنج.