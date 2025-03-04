«الخارجية» تشيد بجهود الإمارات لإعادة طفلة مصرية من دبي لأرض الوطن

«الخارجية» تشيد بجهود الإمارات لإعادة طفلة مصرية من دبي لأرض الوطن

«الخارجية» تشيد بجهود الإمارات لإعادة طفلة مصرية من دبي لأرض الوطن

أشاد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمواطنين في الخارج، بالجهود التي أسفرت عن النجاح في إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم الخميس.

تقدير الجهود الإماراتية

وأعرب مساعد وزير الخارجية، عن التقدير لتعاون الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها شرطة دبي، والنيابة العامة الإماراتية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك لتوفير الرعاية اللازمة للطفلة طوال فترة بقائها في دبي، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المصرية، والتي أسفرت عن النجاح في إعادة الطفلة إلي أرض الوطن برفقة مسئولة من القنصلية العامة المصرية بدبي.

تعاون بين مصر والإمارات

وأكد على ان هذا النمط من التعاون في المجال القنصلي إنما يأتي امتداداً للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين.

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