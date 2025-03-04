آخر موعد للتقديم على وظائف الإمارات.. برعاية وزارة العمل وبرواتب 2000 درهم

أعلنت وزارة العمل عن وظائف شاغرة بدولة الإمارات في عدة مجالات، حيث وفرت الوزارة 300 فرصة عمل في شركة مقاولات بالإمارات برواتب 1800 درهم، وحددت الشروط والتخصصات المطلوبة وآخر موعد للتقديم عليها.

التخصصات المطلوبة لفرص عمل الإمارات

وتأتي التخصصات المطلوبة لفرص عمل الإمارات كالتالي:

- عدد 100 حداد مسلح.

- 100 نجار مسلح.

- 100 عامل متخصص في تركيب السيراميك.

آخر موعد للتقديم على فرص عمل الإمارات

وأوضحت وزارة العمل أن آخر موعد للتقديم على فرص عمل الإمارات غدا الجمعة، ويكون التقديم عليها من خلال الضغط على الرابط

مميزات فرص عمل الإمارات

وتأتي مميزات فرص عمل الإمارات على النحو التالي:

- التعاقد لمدة سنتين.

- راتب شهري 1800 درهم.

- توفير الإقامة والمواصلات.

- تأمين الصحي وبدل ساعات عمل إضافية.

فرص عمل في الإمارات براوتب 2000 درهم إماراتي

كما وفرت وزارة العمل 185 فرصة عمل بشركة مقاولات عامة في الإمارات براتب شهري يصل إلى 2000 درهم إماراتي حسب الخبرة..

التخصصات المطلوبة للوظائف

- عدد 20 فني جبس بورد، برواتب شهرية، من 1700 إلى 2000 درهم، والخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- 20 فني نجار خشب موبيليا، برواتب من 1700 إلى 2000 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- 20 فني نجار خشب ديكور، برواتب من 1700 إلى 2000 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- 20 فني حداد لحام مظلات، برواتب من 1700 إلى 1900 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- 5 فني كهرباء وتكييف، برواتب من 1600 إلى 2000 درهم، وخبرة من 4 إلى 6 سنوات.

- 100 عامل في مجال الزراعة والري، برواتب من 1200 إلى 1400 درهم، وخبرة عام واحد.

مميزات وظائف الإمارات

- التقديم للشباب من 25 الى 40 سنة.

- توفير الإقامة، والمواصلات، والتأمين الصحي، وساعات إضافية.

- العقد مدته سنتان

آخر موعد للتقديم على الوظائف

وحددت وزارة العمل آخر موعد للتقديم على الوظائف، على أن يكون غد الجمعة، على هذا الرابط.

وتوفر وزارة العمل وظائف بالخارج من خلال التعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.