أفضل دعاء للميت في شوال.. اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا

يُعد شهر شوال فرصة عظيمة للاستمرار في الطاعات، ومنها الدعاء للميت، حيث يحرص المسلمون على التضرع إلى الله بالرحمة والمغفرة لأحبتهم الراحلين، فالدعاء من أعظم الهدايا التي يمكن تقديمها للمتوفى، خاصة في الأيام المباركة التي تُرجى فيها البركة واستجابة الدعوات، ودعاء للميت في شوال من الأمور التي يحرص عليها الكثيرون، وترصد السطور التالية، عددا من الأدعية التي يمكن الاستعانة في الدعاء للميت.

دعاء للميت في شوال

أكدت «الإفتاء» أنه لا توجد صيغة معينة في دعاء للميت في شوال، لكن يمكن للمسلم أن يدعو لمن فقدهم من أحبته أو أهله بالرحمة والمغفرة، ومن دعاء للميت في شوال يمكن الاستعانة به:

يا قيوم، أقِمه على نورٍ في قبره، واجعله مستبشرًا بحُسن إجابته، وتثبيتك إيّاه عند السؤال. اللهم أعذه من عذاب القبر، ومن جفاف الأرض عن جنبيه.

اللهم اغفر لميّتنا، واصفح عنه، وباعد بينه وبين فتنة القبر، واجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، واجعله مستبشرًا بلقائك، لا إله إلا أنت، الغنيّ عن التعذيب، الغفور لمن أناب.

اللهم آته برحمتك ورضاك، وقِهِ فتنة القبر وعذابه، وآته بالأمن من عذابك برحمتك، حتى تبعثه إلى جنّتك، يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيه، واملأ قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

اللهم أدخله الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم يسّر حسابه، ويمن كتابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت أقدامه على الصراط، وأسكنه في أعلى الجنات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم.

اللهم آمِنه من فزع يوم القيامة، ومن هوله، واجعل نفسه مطمئنةً، ولقّنه حجّته.

اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنًا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهم إنه في ذمتك، وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق. فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

دعاء للميت في شوال بالمغفرة