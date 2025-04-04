رسوم ترامب الجمركية.. معركة الديمقراطيين لمواجهتها وركود اقتصادي يهدد أمريكا

تعهد عشرات الديمقراطيين، من مشرعين ومسؤولين في الولايات الأمريكية، بمحاربة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على العديد من دول العالم، مؤكدين أنهم سيتصدون لها بكل قوة، وانتقدوا هذه السياسة، واصفين إياها بأنها «حرب تجارية سخيفة ومجنونة وفوضوية».

وفرض دونالد ترامب تعريفات جمركية متفاوتة تراوحت بين 10% و50% على الواردات الأمريكية، وعلى الرغم من الخسائر الفادحة، التي لحقت ببورصة وول ستريت فور افتتاحها، إلا أنه يرى أن الأمر بمثابة عملية جراحية ستكون في النهاية ناجحة بدخول 7 تريليونات إلى الخزانة الأمريكية.

زيادة ضريبية وتداعيات اقتصادية

وفرض ترامب تعريفات جمركية متفاوتة تراوحت بين 10% و50% على الواردات الأمريكية، مما تسبب في خسائر فادحة لبورصة وول ستريت فور افتتاحها، ورغم ذلك، يصر ترامب على أن هذه الخطوة أشبه بـ«عملية جراحية ضرورية»، ستنتهي بنجاح عبر إدخال 7 تريليونات دولار إلى الخزانة الأمريكية.

وتحرك الديمقراطيون لمواجهة تلك الرسوم قبل إعلان ترامب عنها رسميًا، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، ونجحوا في تمرير مشروع داخل مجلس الشيوخ يلغي الرسوم الجمركية المفروضة على كندا، بأغلبية 51 صوتًا مقابل 48، رغم رفض مجلس النواب مناقشة المشروع.

وأكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر، أن هذه الرسوم «تمثل زيادة ضريبية على الشعب الأمريكي»، محذرًا من أن أسواق الأسهم تمر بحالة اضطراب، وثقة المستهلك في انخفاض، مع تصاعد احتمالات الركود الاقتصادي: «ترامب ارتكب الكثير من الأخطاء، لكن هذه هي أخطرها على الإطلاق».

صناعات مهددة وتكلفة متزايدة

بدوره، حذر زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، من أن هذه الرسوم ستجعل السلع أكثر تكلفة، مشيرًا إلى أن يوم فرضها لم يكن «يوم تحرير»، بل «يوم ركود اقتصادي» في الولايات المتحدة.

وانتقد زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مؤكدًا أنها ستجعل السلع أكثر تكلفة، نافيًا أن يكون يوم فرض الرسوم هو يوم التحرير، بل بالنسبة له يعد يوم الركود في الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلًا عن عدم فرض رسوم على روسيا.

وفي السياق ذاته، انتقد حاكم ولاية بنسلفانيا، الديمقراطي جوش شابيرو، خطة التعريفات الجمركية، مؤكدًا أنها سترفع الأسعار وتلحق ضررًا بعدة صناعات، أبرزها صناعة الأخشاب الصلبة، التي يعمل بها 60 ألف عامل، إلى جانب القطاع الزراعي، وتعهد «بالقتال بكل قوة» ضد هذه السياسة الجمركية التي وصفها بـ«السخيفة».

«صفعة للأمريكيين الكادحين»

أما النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، إريك سوالويل، فقد اعتبر أن هذه الرسوم بمثابة «صفعة للأمريكيين الكادحين»، إذ ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وإرهاق الشركات الصغيرة، وتهديد آلاف الوظائف، وانتقد شعار ترامب «أمريكا أولًا»، قائلًا: «في الواقع، قراراته تضع العائلات الأمريكية في المرتبة الثانية».

تمسك ترامب بموقفه

السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، آدم شيف، سخر من فرض رسوم جمركية على «جزر غير مأهولة»، معتبرًا أن ذلك يعكس «عبثية القرارات» وغياب التنسيق عند تنفيذها: «ترامب وأعوانه يدمرون الاقتصاد، وينفرون الحلفاء من الولايات المتحدة».

ورغم هذه الانتقادات، يبدو أن ترامب لن يتراجع عن قراراته، وفقًا لوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الذي أكد أن «فرصة التراجع عن التعريفات الجمركية تكاد تكون منعدمة».