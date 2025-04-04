موعد طرح فيلم «المشروع X» بطولة كريم عبد العزيز.. وأبرز النجوم المشاركين

موعد طرح فيلم «المشروع X» بطولة كريم عبد العزيز.. وأبرز النجوم المشاركين

موعد طرح فيلم «المشروع X» بطولة كريم عبد العزيز.. وأبرز النجوم المشاركين

أعلن المنتج تامر مرسي، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، موعد عرض فيلم «المشروع X» بطولة النجم كريم عبد العزيز.

ونشر المنتج تامر مرسي البوستر الدعائي لفيلم «المشروع X» والذي يظهر فيه كريم عبدالعزيز من الخلف وعليه علامة «X» وعلق: «فيلم المشروع X مايو 2025 إن شاء الله».

بوستر المشروع x

تفاصيل فيلم المشروع X

فيلم «المشروع X» من بطولة كريم عبدالعزيز، هنا الزاهد، ياسمين صبري، عصام السقا، إياد نصار، مريم محمود الجندي، أحمد غزي، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج بيتر ميمي.

قصة وأحداث فيلم المشروع X

وتدور قصة فيلم الأرض السوداء لكريم عبد العزيز حول شخصية فتاة غطاسة تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين صبري، وتعيش في مدينة الجونة وتتقابل مع الشخصية التي يجسدها كريم عبد العزيز، وتجمع بينهما مواقف وخلال رحلتهما سويا يلفان العالم.

وجرى تصوير فيلم المشروع x في عدة دول عربية وأجنبية منها مصر، تركيا، إيطاليا، إسبانيا، بالإضافة إلى مدينة الجونة.

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