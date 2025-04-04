أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-4-2025 في مصر
أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-4-2025 في مصر
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سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-4-2025 في مصر، حالة من الاستقرار في بورصة الدواجن، ويعد الكتكوت الأبيض والبلدي والساسو من أكثر الأنواع شهرة وطلبًا داخل السوق المحلية للدواجن.
أسعار الكتاكيت اليوم
ووفق آخر تحديث معلن من بورصة الدواجن، فقد بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة، الآتي:
أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم
سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 31.5 جنيه في بورصة الدواجن، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» 31 جنيهًا.
سعر الكتاكيت اليوم الجمعة
- سعر الكتكوت الساسو اليوم الجمعة 14 جنيهًا.
- سجل سعر الكتكوت الساسو بيور 13 جنيهًا.
- سعر الكتكوت البلدي 7.5 جنيه.
- سعر الكتكوت الهجين 10 جنيهات.
- سعر الكتكوت جيل ثان 11 جنيهًا.
- سعر الكتكوت روزي بيور 14 جنيهًا.
أسعار كتاكيت الشركات اليوم
- سجل سعر كتكوت القاهرة للدواجن اليوم الجمعة في البورصة 51 جنيهًا.
- سعر كتكوت نيوهوب إيجيبت 49 جنيهًا.
- سعر كتكوت الوطنية 50.5 جنيه.
- سعر كتكوت الوادي 45 جنيهًا.
- سعر كتكوت العناني 45 جنيهًا.
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