أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-4-2025 في مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-4-2025 في مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-4-2025 في مصر

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-4-2025 في مصر، حالة من الاستقرار في بورصة الدواجن، ويعد الكتكوت الأبيض والبلدي والساسو من أكثر الأنواع شهرة وطلبًا داخل السوق المحلية للدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

ووفق آخر تحديث معلن من بورصة الدواجن، فقد بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة، الآتي:

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 31.5 جنيه في بورصة الدواجن، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» 31 جنيهًا.

سعر الكتاكيت اليوم الجمعة

- سعر الكتكوت الساسو اليوم الجمعة 14 جنيهًا.

- سجل سعر الكتكوت الساسو بيور 13 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي 7.5 جنيه.

- سعر الكتكوت الهجين 10 جنيهات.

- سعر الكتكوت جيل ثان 11 جنيهًا.

- سعر الكتكوت روزي بيور 14 جنيهًا.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

- سجل سعر كتكوت القاهرة للدواجن اليوم الجمعة في البورصة 51 جنيهًا.

- سعر كتكوت نيوهوب إيجيبت 49 جنيهًا.

- سعر كتكوت الوطنية 50.5 جنيه.

- سعر كتكوت الوادي 45 جنيهًا.

- سعر كتكوت العناني 45 جنيهًا.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا