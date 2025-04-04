آفات وحشرات في مستشفيات بريطانيا تهدد سلامة المرضى.. ما السبب وراء ذلك؟

كشف استطلاع رأي شمل حوالي 9000 موظف في قطاع الصحة بالمملكة المتحدة عن مشكلات خطيرة تُعاني منها العديد من المستشفيات والمرافق التابعة لخدمة الصحة الوطنية، تتمثل في انتشار واسع للصراصير والفئران وغيرها من الآفات التي تسببت في ذعر المرضى والطاقم الطبي، وقد أثار هذا الانتشار الكبير للقوارض والحشرات الكثير من التساؤلات حول مستويات النظافة والسلامة داخل هذه المنشآت الحيوية.

انتشار الحشرات والقوارض في المستشفيات

ووفقًا لصحيفة ذي إندبندنت البريطانية، أوضحت النتائج التي نشرتها نقابة يونيزون (Unison)، أن انتشار هذه الظاهرة يعود إلى ظروف الرطوبة المستمرة وحالة المباني المتردية، وتبين أن 1 من كل 6 مشاركين في الاستطلاع شاهدوا الكثير من القوارض من بينها الفئران في أماكن عملهم خلال العام الماضي، كما كشفت النقابة أن نسبة تبلغ 16% من عينة المشاركين في الاستطلاع شاهدوا وجود حشرات مثل حشرات السمك الفضي والنمل والصراصير وأرجعت النقابة

وتكمن الخطورة وراء إنتشار هذه الحشرات والقوارض في المستشفيات إلى تسببها في نقل العديد من الأمراض، إذ تنقل الصراصير أمراض خطيرة مثل التيفوئيد والسالمونيلا والتهاب المعدة والأمعاء والإسهال أما الفئران، فهي تنقل العديد من الأمراض مثل داء البريميات (Weil’s disease)، الذي ينتقل عبر بولها.

تسرب مياه الصرف الصحي

وبجانب هذا أفاد حوالي 52% من المشاركين في الاستطلاع رؤيتهم تسربات مياه من أسقف المستشفيات والمرافق الطبية خلال العام الماضي، كما شهد 23% تسربات لمياه الصرف الصحي، وقال 28% من الموظفين إن المراحيض العامة في مستشفياتهم ظلت معطلة لفترات طويلة.

علقت هيلغا بايل، رئيسة قسم الصحة في نقابة يونيزون، على نتائج الاستطلاع مؤكدة أنه يرسم صورة مقلقة للمرافق التابعة لخدمة الصحة الوطنية، فن غير المعقول أن يضطر العاملين والمرضى تفادي الفئران والحشرات للعبور في المستشفيات أو أن يكونوا في حالة تأهب خوفًا من سقوط قطع من السقف.

وأكدت أن منظومة الرعاية الصحية يجب أن تكون مؤهلة لمتطلبات القرن الـ21، مُحذرة من تأجيل العمليات الجراحية أو إغلاق الأجنحة نتيجة لانتشار الحشرات وتسرب مياه الصرف لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم قوائم الانتظا وانهيار المنظومة الطبية.