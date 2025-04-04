دعاء لأهل غزة في يوم الجمعة.. اللهم إنا نستغيث بك أن تنصرهم

يردد المسلمون في جميع أنحاء العالم الدعاء لأهل غزة خلال الساعات الأخيرة بسبب كم المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الأشقاء الفلسطينيين من قصف مستمر واقتحام للمسجد الأقصى؛ أملا في أن يخفف الدعاء عنهم وأن ينصرهم على الاحتلال.

دعاء لأهل غزة في يوم الجمعة

ونشر الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» صيغة دعاء لأهل غزة يمكن ترديدها، وهي: «اللهم إنا نستغيث بك، أن تنصر أهل غزة، نسألك اللهم أن تكشف عنهم البلاء وأن تمدهم بمدد من عندك، اللهم إنهم حُفاةٌ فاحمِلْهم، إنهم عُراةٌ فاكْسُهُم، إنهم جِياعٌ فأَشْبِعْهُم، اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِم الصهاينة وانْصُرْنَا عليهم».

وهناك أكثر من صيغة يمكن الدعاء بها لأهل غزة في يوم الجمعة، منها التالي:

اللهم انصرهم وارزقهم القوة والهمة والصبر، واربط على قلوبهم، وانزل عليهم من رحماتهك، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم.

اللهم إنهم أهلنا قد ظلموا بغير حق وأخرجوا من ديارهم بغير حق ومنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردهم إلى ديارهم ومسجدهم سالمين آمنين.

اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رب السموات والأرض، يا من بيده مقاليد الأمور، نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم الذين ظلموهم وضيقوا عليهم.

اللهم اجعل فلسطين حرة مستقلة، اللهم اجعل المسجد الأقصى محررًا من براثن الاحتلال، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم تقبل منا هذا الدعاء، واغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل غزة الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.

دعاء لأهل غزة

اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم بارك جهاد المجاهدين في غزة و فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم بارك جهاد المجاهدين في غزة و فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.

اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.

اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل غزة وفلسطين.

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفاظتك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين.