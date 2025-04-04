جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوسع في العملية البرية شمال غزة.. و23 شهيدا منذ فجر اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع العملية البرية في شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه جرى العمل في الساعات الماضية في منطقة الشجاعية بهدف تعميق توسيع منطقة التأمين الدفاعية، مشيرًا إلى أنه جرى تدمير مجمع قيادة وسيطرة لحركة حماس.

ويصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن هذه العمليات تهدف إلى حماية المدنيين الإسرائيليين من الهجمات الصاروخية، التي استهدفت في وقت سابق مناطق داخل إسرائيل، وزعم أنه يواصل العمل ضد من وصفهم بـ«التنظيمات المسلحة» في قطاع غزة، لحماية مواطني دولة الاحتلال الإسرائيلي.

23 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال لمنزل بحي المنارة بخان يونس إلى 18 شهيدا، وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أنّ غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم أسفرت عن 23 شهيدا.