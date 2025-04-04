مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، يوميا وفقا للموقع الجغرافي، لذا يجب متابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي لأداء الفريضة في مواقيتها المحددة لها، فهي أبرز الجوانب الدينية للمسلم التي يحرص على أدائها، لذا تلتزم الهيئة المصرية للمساحة بتقديم المواعيد يوميا في كل محافظة.

في السطور التالية، نعرض مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، اليوم وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 4:12.

- موعد صلاة الظهر 11:58.

- موعد صلاة العصر 3:31.

- موعد صلاة المغرب 6:16.

- موعد صلاة العشاء 7:35.

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 4:12.

- موعد صلاة الظهر 11:58.

- موعد صلاة العصر 3:30.

- موعد صلاة المغرب 6:16.

- موعد صلاة العشاء 7:35.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 4:16.

- موعد صلاة الظهر 12:03.

- موعد صلاة العصر: 3:36.

- موعد صلاة المغرب: 6:22.

- موعد صلاة العشاء: 7:42.

مواعيد الصلاة في المنوفية

- موعد صلاة الفجر 4:12.

- موعد صلاة الظهر 11:59.

- موعد صلاة العصر 3:32.

- موعد صلاة المغرب 6:17.

- موعد صلاة العشاء: 7:36.

أوقات الصلاة في سوهاج

- موعد صلاة الفجر 4:16.

- موعد صلاة الظهر 11:56.

- موعد صلاة العصر 3:26.

- موعد صلاة المغرب 6:12.

- موعد صلاة العشاء 7:28.

رمز الصلاة

مواقيت الصلاة في الدقهلية

- موعد صلاة الفجر 4:09.

- موعد صلاة الظهر 11:57.

- موعد صلاة العصر 3:30.

- موعد صلاة المغرب 6:15.

- موعد صلاة العشاء 7:35.

مواقيت الصلاة في الأقصر

- موعد صلاة الفجر 4:13.

- موعد صلاة الظهر 11:52.

- موعد صلاة العصر 3:22.

- موعد صلاة المغرب 6:08.

- موعد صلاة العشاء 7:23.

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