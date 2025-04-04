بذكرى ميلاد هيثم زكي.. مقولة للنمر الأسود أثرت في حياة نجله

استطاع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ترك بصمة فريدة في عالم الفن رغم رحيله في عمر مبكر، إذ لم يتجاوز الـ35 عامًا، وذلك من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة التي أثبت من خلالها تمتعه بموهبة استثنائية ورثها عن والديه الراحلين الفنانة أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد.

وفي ذكرى ميلاد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي التي تحل اليوم الموافق 4 أبريل، نستعرض أشهر مقولة رددها والده له أثرت في حياته ومسيرته الفنية.

مقولة كررها أحمد زكي لابنه هيثم

تحدث الفنان الراحل هيثم أحمد زكي عن تأثره الكبير بوالده الفنان الراحل أحمد زكي في عدد من اللقاءات التليفزيونية أبرزها في لقاء أجراه مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج واحد من الناس، كاشفًا عن أشهر مقولة لوالده أثرت في مسيرته وحياته ألا وهي «ابحث عن ذاتك» والتي رددها له أحمد زكي كثيرًا حتى لا يكون نسخة من أحد حتى لو كان هو، وأن يسعى دائمًا للتمتع بشخصية مستقلة لها بصمتها الخاصة.

وأوضح هيثم أحمد زكي، أنه على الرغم من الرابط القوي بينه وبين والده والتشابه في الشكل أو الطباع، كان يحرص على تطبيق مقولة والده سواء في حياته العادية أو عند مشاركته في تمثيل الأعمال الدرامية أو السينمائية.

بداية مشاركة هيثم أحمد زكي في التمثيل

يذكر أن هيثم أحمد زكي ولد في 4 أبريل عام 1984 لعائلة فنية مرموقة، فوالده الفنان الكبير أحمد زكي، ووالدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وعاش عدة أزمات طوال حياته بدأت بانفصال أبويه وهو في سن 9 سنوات، وانتقل للعيش مع جدته التي توفيت وهو في عمر 14 عاما، وفق تقرير تليفزيوني عُرض بالقناة الأولى المصرية.

كان أول ظهور لهيثم أحمد زكي على الشاشة في فيلم حليم عام 2006، مع المخرج شريف عرفة، بعدها توالت مشاركاته بين السينما والدراما، فقدم عام 2007 فيلم البلياتشو، ومسلسل الجماعة عام 2010، ثم شارك في فيلم كف القمر ومسلسل دوران شبرا عام 2011، ومسلسل الصفعة عام 2012، وغيرها من الأعمال حتى مشاركته في الكنز 2 عام 2019 قبل وفاته.

توفي هيثم أحمد زكي 7 نوفمبر 2019، أثر هبوط حاد في الدورة الدموية.