أبرز أعمال هالة فؤاد في ذكرى ميلادها.. رحلة فنية مليئة بالإبداع

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «رحلة فنية قصيرة ما زالت في القلوب.. ذكرى ميلاد هالة فؤاد».

مسيرة هالة فؤاد الفنية

تحل اليوم ذكرى الفنانة هالة فؤاد التي وُلدت في عام 1958، وتعد إحدى جميلات الزمن الجميل وأيقونة من أيقونات السينما المصرية، إذ بدأت مسيرتها بأدوار صغيرة ومشاهد محدودة، وابتسم لها الحظ عندما وقفت أمام محمود ياسين في فيلم «مين يجنن مين؟»، لتتوالى بعد ذلك أدوارها الناجحة.

وحصلت الفنانة هالة فؤاد على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام 1979، ولم تعتمد على والدها المخرج أحمد فؤاد، بل قررت أنّ ترسم طريقها بنفسها، وكان حضورها على الشاشة رائعًا، وخلال رحلة قصيرة قدمت أعمالًا فنية لا تُنسى.

أبرز أعمال هالة فؤاد

ومن أبرز أعمالها السينمائية، أفلام «العاشقة ورجال في المصيدة والبنت اللي قالت لأ وعاصفة من الدموع وحدق يفهم وسجن بلا قضبان»، ومن أبرز أعمالها التلفزيونية «الحرمان والحياة مرة أخرى والرجل الذي فقد ذاكرته مرتين».