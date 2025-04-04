لتسهيل المعاملات.. كيفية تفعيل خدمة بنك مصر أون لاين

مع التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده كافة دول العالم، أصبح من الضروري أن تقدم البنوك لعملائها خدمات مبتكرة من أجل التسهيل عليهم في إجراء المعاملات البنكية بأي وقت ومن أي مكان، وأبرزها تطبيق BM Online الذي أطلقه بنك مصر، ونوضح فيما يلي كيفية تفعيل خدمة بنك مصر أون لاين.

توفر الخدمة الجديدة لعملاء البنك سهولة في إدارة الحسابات البنكية دون الحاجة للتوجه إلى أفرع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تفعيل الخدمة عبر التطبيق بشكل أون لاين بعد تحميله من على «جوجل بلاي» أو «آب ستور»، وبعد تحميل التطبيق، يمكن للعميل البدء في عملية التسجيل الذاتي لتفعيل الخدمة بشكل سريع وسهل، وخلال السطور التالية نستعرض كيفية تفعيل خدمة بنك مصر أون لاين.

خطوات تفصيلية حول كيفية تفعيل خدمة بنك مصر أون لاين

- يجب في البداية تحميل التطبيق BM Online من المتجر الخاص به سواء من «جوجل بلاي أو آب ستور».

- بمجرد فتح التطبيق، يتم الضغط على خيار «سجل الآن» ومن ثم إدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر، هذه الخطوة تهدف إلى التحقق من هوية العميل.

- يجب عليك إدخال رقم البطاقة بعد التأكد من الرقم القومي أو رقم جواز السفر، ويظهر للمستخدم شاشة تطلب إدخال رقم بطاقة بنك مصر المكون من 16 رقمًا، وهي خطوة أساسية في عملية التفعيل.

- تأكيد البيانات كتاريخ انتهاء البطاقة ورقم الـ PIN (الرقم السري المكون من 4 أرقام)، وهي البيانات التي تؤكد عملية التفعيل وتضمن حماية الحساب.

- رمز التحقق (OTP) يتم من خلاله إضافة طبقة من الأمان، بعد أن يرسل لك البنك رمزًا سريًا عبر رسالة نصية (OTP) ويتعين على العميل إدخاله داخل التطبيق، مما يعزز من موثوقية العملية.

- الموافقة على الشروط بعد أن تظهر بعدها للمستخدم شاشة تحتوي على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة، وسيكون على العميل الموافقة عليها لمتابعة إجراءات التسجيل.

- إنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور التي سيتبعها العميل في المرات القادمة لتسجيل الدخول إلى الخدمة.

- وبعد إتمام هذه الخطوات، يضغط العميل على خيار «سجل الدخول الآن»، حيث سيتمكن المستخدم من استخدام الخدمة بشكل فوري.

- وتعتبر تلك الخدمة نقلة نوعية في طريقة إجراء المعاملات البنكية، ومن خلال تطبيق بنك مصر BM Online، يمكن للعملاء متابعة حساباتهم، إجراء الحوالات، دفع الفواتير، والتحقق من رصيدهم بكل سهولة وأمان من خلال هواتفهم المحمولة.

ملاحظة للمستخدمين الجدد

بالرغم من أن التسجيل في الخدمة يتم بسرعة وسهولة إلا أنه يُطلب من العملاء زيارة أقرب فرع من فروع بنك مصر في خلال 6 أشهر من تاريخ التسجيل لاستكمال بعض الإجراءات اللازمة وضمان استمرار الخدمة.