بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بمحافظة الجيزة

تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بمحافظة الجيزة، التي تنقلها القناة الأولى.

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وفيما يلي مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات:

مواقيت الصلاة في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 4:12.

- موعد صلاة الظهر 11:58.

- موعد صلاة العصر 3:31.

- موعد صلاة المغرب 6:16.

- موعد صلاة العشاء 7:35.

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 4:12.

- موعد صلاة الظهر 11:58.

- موعد صلاة العصر 3:30.

- موعد صلاة المغرب 6:16.

- موعد صلاة العشاء 7:35.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 4:16.

- موعد صلاة الظهر 12:03.

- موعد صلاة العصر: 3:36.

- موعد صلاة المغرب: 6:22.

- موعد صلاة العشاء: 7:42.

مواعيد الصلاة في المنوفية

- موعد صلاة الفجر 4:12.

- موعد صلاة الظهر 11:59.

- موعد صلاة العصر 3:32.

- موعد صلاة المغرب 6:17.

- موعد صلاة العشاء: 7:36.

أوقات الصلاة في سوهاج

- موعد صلاة الفجر 4:16.

- موعد صلاة الظهر 11:56.

- موعد صلاة العصر 3:26.

- موعد صلاة المغرب 6:12.

- موعد صلاة العشاء 7:28.