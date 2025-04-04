بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بمحافظة الجيزة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بمحافظة الجيزة
تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بمحافظة الجيزة، التي تنقلها القناة الأولى.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FChannel1%2Fvideos%2F1714859209243425%2F&show_text=false&width=560&t=0
وفيما يلي مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات:
مواقيت الصلاة في الجيزة
- موعد صلاة الفجر 4:12.
- موعد صلاة الظهر 11:58.
- موعد صلاة العصر 3:31.
- موعد صلاة المغرب 6:16.
- موعد صلاة العشاء 7:35.
مواقيت الصلاة في القاهرة
- موعد صلاة الفجر 4:12.
- موعد صلاة الظهر 11:58.
- موعد صلاة العصر 3:30.
- موعد صلاة المغرب 6:16.
- موعد صلاة العشاء 7:35.
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
- موعد صلاة الفجر 4:16.
- موعد صلاة الظهر 12:03.
- موعد صلاة العصر: 3:36.
- موعد صلاة المغرب: 6:22.
- موعد صلاة العشاء: 7:42.
مواعيد الصلاة في المنوفية
- موعد صلاة الفجر 4:12.
- موعد صلاة الظهر 11:59.
- موعد صلاة العصر 3:32.
- موعد صلاة المغرب 6:17.
- موعد صلاة العشاء: 7:36.
أوقات الصلاة في سوهاج
- موعد صلاة الفجر 4:16.
- موعد صلاة الظهر 11:56.
- موعد صلاة العصر 3:26.
- موعد صلاة المغرب 6:12.
- موعد صلاة العشاء 7:28.