عبد المحسن سلامة يسجل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

وصل، منذ قليل، عبدالمحسن سلامة المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، للتسجيل في كشوف الجمعية العمومية العادية؛ لعقد انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب ونصف أعضاء المجلس.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية للنقابة، المقرر عقده اليوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك إعمالًا لنصوص المواد (33، 34، 35) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

جدول أعمال الجمعية العمومية

وأضافت النقابة، أن جدول أعمال الجمعية العمومية، يتضمن التصديق على محضر اجتماعها السابق المنعقد في مارس 2023، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده، بالإضافة إلى مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.

وأشار البيان السابق، إلى أن الجمعية العمومية ستتناول مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، إلى جانب إجراء انتخابات لاختيار النقيب وستة من أعضاء المجلس، مع تحديد يوم السبت التالي لإعادة الانتخابات على مقعد النقيب حال عدم حسمه من الجولة الأولى، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.

النصاب القانوني للجمعية العمومية

وأكدت النقابة أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع في المرة الثالثة بنسبة 25% حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، سيتم توجيه دعوة جديدة لانعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة 18 أبريل 2025، بحضور النسبة ذاتها.

ودعا مجلس النقابة جميع الأعضاء إلى الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع المهم.