تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 18 أبريل

تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 18 أبريل

تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 18 أبريل

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين إلى الجمعة 18 أبريل الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.

إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن مجلس النقابة دعا الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10226) عضوًا، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

إرسال الحساب الختامي لعام 2024 لجميع الأعضاء

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025 إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.

كما أشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.

وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 18 أبريل الجاري، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور 25%، وفقًا للمادة 35 من قانون النقابة.

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