النيابة العامة تواصل التحقيقات في حادث انهيار عقار بالإسكندرية

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار عقار بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إذ تلقت النيابة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك يفيد بسقوط سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) في العقار الكائن بـ«4» حارة النخلة بدائرة القسم، وانهار السقف على الطابقين الثاني والأول، ما أدى إلى انهيار العقار بالكامل حتى سطح الأرض.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، كانوا يقيمون في الطابق الثالث من العقار، بينما أصيب شخص آخر جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأفادت التحقيقات الأولية، بعدم وجود أي أشخص في الطابقين الثاني والأول وقت وقوع الحادث.

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث ومناظرة جثامين المتوفين، كما جرى سؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون استجوابه.

كما جرى تشكيل لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لفحص العقار، وتحديد مالكه، والتأكد من وجود أي قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، وكذلك تحديد المسؤول عن عدم تنفيذ تلك القرارات، إن وجدت.

وتقوم اللجنة بتحديد الأضرار الناتجة عن انهيار العقار ومدى تأثيره على المباني المحيطة، وتواصل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.