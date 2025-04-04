محافظ القاهرة يشارك في احتفالات الجيزة بالعيد القومي (صور)

أدى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمركز الصف بمحافظة الجيزة، تلبية لدعوة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة.

احتفالات الجيزة بالعيد القومي

جاء ذلك فى إطار مشاركة محافظ القاهرة في احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، والذي يوافق يوم 31 مارس من كل عام.

تهنئة محافظ القاهرة

وقدم محافظ القاهرة التهنئة إلى جميع مواطنى محافظة الجيزة، متمنيًا لهم مزيد من التقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.