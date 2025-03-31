محافظ القاهرة يوجه بالتصدي لمخالفات البناء المخالف خلال عيد الفطر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مركز الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة عمل الأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ القاهرة أن المركز والغرفة يعملان على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما جرى ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن 15496 و114، للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم والعمل على حلها فورًا.

العمل ورديات خلال أيام العيد



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، بالتواجد الدائم طوال أيام العيد، مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر الخدمات كافة للمواطنين.

رفع درجة الاستعداد في الأجهزة التنفيذية

وأشار محافظ القاهرة إلى رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، ومواصلة الأجهزة التنفيذية جهودها على مدار اليوم، لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكدًا محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة.