50 شهيدًا وجريحًا ومفقودًا في غارة إسرائيلية على منزل للنازحين بخان يونس

قال يوسف أبوكويك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة جوية على منزل عائلة العقاد في المنطقة الجنوبية الشرقية من خان يونس، أسفرت عن سقوط نحو 50 فلسطينيًا بين شهيد وجريح ومفقود.

انتشال 25 فلسطينيا من تحت أنقاض المنزل المدمر

أضاف أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 25 فلسطينيا من تحت أنقاض المنزل المدمر، في حين لا يزال هناك مفقودون نتيجة للغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلًا كان يضم عددًا من النازحين، موضحًا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات خلال الساعات الأخيرة على مناطق في غرب خان يونس وبعض المناطق الشرقية منها، ما أسفر عن المزيد من الدمار والضحايا.

تصعيد فى العمليات العسكرية الإسرائيلية برفح الفلسطينية

أشار إلى أن الكثافة النارية تركزت بشكل كبير في المنطقة الشرقية من خان يونس بالقرب من مدينة رفح الفلسطينية، ما يشير إلى أن هذه المنطقة قد ييبدأ منها الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في المرحلة المقبلة، متوقعًا أن تشهد هذه المنطقة تصعيدًا إضافيًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل الظروف الراهنة.