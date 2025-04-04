محامي «الجنائية الدولية»: لا يمكن معاقبة المجر بعد انسحابها من المحكمة

قال المحامي في المحكمة الجنائية الدولية مايكل كارنافاس، إن المحكمة جرى إنشاؤها بموجب اتفاق بين أكثر من 25 دولة، اتفقت على الأحكام الواردة في قانون المحكمة الدولية، موضحًا أن المجر كانت من الدول المؤسسة، سواء قررت الانسحاب أو ما زالت عضوا.

لا عقوبات على المجر حال الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة « القاهرة الإخبارية»، أنه رغم انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها لا تزال ملزمة بالعديد من الالتزامات القانونية تجاه المحكمة، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي نص يسمح لأي دولة بفرض عقوبات على المجر بسبب انسحابها، مؤكدًا أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية فرض أي عقوبات على دولة منسحبة.

دعوات مشابهة من الرئيس الروسي

وأشار إلى أن المجر ليست الدولة الوحيدة التي انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية، إذ كانت هناك دعوات مشابهة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أن إيطاليا قد اتخذت خطوات مماثلة، منوهًا بأن هناك بعض المؤشرات الخاصة بالقضية الليبية، مع تزايد الاستياء من بعض الدول تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وهذا الاستياء يعود إلى بعض القرارات التي اعتبرتها بعض الدول غير منصفة أو منحازة.